Kriminalität : Mutmaßlicher Cannabis-Anbauer aus Mecklenburg gefasst

Die Polizei aus Mecklenburg-Vorpommern hat einen seit gut eineinhalb Jahren gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler in Hamburg gefasst.

Mestlin | Wie das Landeskriminalamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte, wurde gegen den 41-jährigen Mann wegen Verdachts des Drogenhandels inzwischen auch ein Haftbefehl erlassen und vollstreckt. Der Verdächtige soll auf einem Grundstück seiner Familie in Mestlin bei Parchim eine Cannabisplantage betrieben haben. Diese hatte die Polizei bereits im Oktober 201...

