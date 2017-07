Kriminalität : Mutter soll Neugeborenes in Wittenburg getötet haben

Im Fall des im März gefundenen toten Babys in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat das Amtsgericht am Sonntag Haftbefehl gegen die 40 Jahre alte Mutter erlassen. Die Frau stehe im Verdacht, ihr neugeborenes Mädchen im Januar 2015 direkt nach der Geburt getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Schwerin am Sonntag mit. Die Untersuchung der Leiche ergab demnach, dass das Kind lebendig zur Welt gekommen war. Die Todesursache war zunächst unklar. Den entscheidenden Hinweis auf die Tatverdächtige habe der Vater des getöteten Mädchens gegeben. Diesen hatte eine Sonderkommission mit Hilfe eines DNA-Tests ermittelt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft laute Totschlag.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 12:50 Uhr