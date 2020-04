Gesundheit : MV-Agrarminister fordert vom Bund Hilfen für Zoos

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat vom Bund Hilfen für die Tierparks gefordert. Die deutschen Zoos, die im Zuge der Corona-Pandemie alle geschlossen wurden, hätten keine nennenswerten finanziellen Reserven zur Überbrückung dieser Situation, erklärte Backhaus am Mittwoch in Schwerin. Gemeinsam mit seiner Amtskollegin aus Nordrhein-Westfalen, Ursula Heinen-Esser (CDU), habe er sich deshalb in einem Schreiben an das Bundeslandwirtschaftsministerium gewandt und Hilfen für die Zoos gefordert.

Avatar_prignitzer von dpa

15. April 2020, 18:30 Uhr

«In den Medien kursieren inzwischen Berichte, dass sich Zoos darauf vorbereiten, aus Geldmangel ihre Tiere zu schlachten», so Backhaus. «Das darf auf keinen Fall geschehen.» Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) müsse dringend ein Nothilfeprogramm auflegen. Den Zoos, die mehrheitlich in kommunaler Trägerschaft geführt werden, sollten dabei vom Bund 70 Prozent der Kosten für den Notbetrieb erstattet werden, den Zoos in mehrheitlich privater Trägerschaft 90 Prozent.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es dem Ministerium zufolge 35 Zoos unterschiedlicher Größe und Rechtsform. Allein die 20 Zoos, die im Landeszooverband organisiert sind, beherbergten mehr als 15 000 Tiere und beschäftigten rund 550 Mitarbeiter. Rund drei Millionen Gäste besuchten die Zoos in MV jährlich.