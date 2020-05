Tourismus : MV beschließt weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen

Bereits am vergangenen Montag hatte die Landesregierung weitreichende Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen beschlossen. Nach der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch und einer zehnstündigen Beratung am Donnerstag wurden weitere Maßnahmen verkündet.

07. Mai 2020, 22:13 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern werden vom kommenden Montag an die Einrichtungen der Kindertagespflege geöffnet. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstagabend bekanntgab, werden dann eine Woche später die Kinder in die Kitas gehen können, bei denen im Sommer der Schuleintritt ansteht. Ab dem 25. Mai beginne der Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder in Kitas und Krippen.

In den Kitas und Krippen soll jeweils mindestens eine dreieinhalbstündige Betreuungszeit ermöglicht werden. Wenn es weitere Kapazitäten geben sollte, werde das berufstätigen Eltern zugutekommen. Mit diesen Maßnahmen solle den Betroffenen schrittweise erleichtert werden, Beruf und Familie zu vereinbaren, sagte Drese. Wichtig sei auch, dass mit den Maßnahmen der Landesregierung den Kindern die Chancengleichheit gewährt werde.

Darüber hinaus hat die Landesregierung die Öffnung für Touristen aus anderen Bundesländern ab dem 25. Mai bestätigt, gleichzeitig aber den Personenkreis eingeengt. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zum Abschluss der mehr als zehnstündigen Kabinettssitzung sagte, dürfen Menschen aus deutschen Hochrisiko-Gebieten für die Covid-19-Erkrankungen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Sie sprach dabei von bestimmten Landkreisen, ohne diese beim Namen zu nennen.

Bereits am vergangenen Montag hatte Schwesig einen Weg für die Öffnung von Gastronomie und Tourismus aufgezeigt. Als erstes Bundesland kann vom Samstag an die Gastronomie im Nordosten unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen öffnen, am 18. Mai dürfen Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern wieder zu touristischen Einrichtungen reisen, eine Woche später können dann Besucher aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.