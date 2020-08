Regierung : MV-Corona-Gipfel berät über Zulassung von Tagestouristen

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns ist am Dienstag zu einem weiteren Corona-Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften zusammengekommen. Bei dem Treffen in Schwerin stehen erneut die Schutzvorkehrungen gegen die Pandemie auf dem Prüfstand. Nach dem weitgehend erfolgreichen Start in das neue Schuljahr werden Lockerungen insbesondere für den Tourismus erwartet.

Avatar_prignitzer von dpa

25. August 2020, 10:09 Uhr