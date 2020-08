Tourismus : MV fordert Zweittest nach Rückkehr aus Corona-Risikogebiet

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten auf die in Mecklenburg-Vorpommern geltenden verschärften Schutzvorkehrungen hingewiesen. Ein negativer Virentest reiche im Nordosten nicht aus, um die vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne vorzeitig verlassen zu können, betonte Schwesig am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin.

Avatar_prignitzer von dpa

18. August 2020, 14:31 Uhr