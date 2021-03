Gesundheit : MV-Gipfel berät über weitere Schritte in Corona-Krise

Wie geht es weiter mit dem Alltagsleben in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Krise? Tourismus und Gastgewerbe rufen nach klaren Öffnungsperspektiven. Allerdings steigen die Infektionszahlen stark - sogar in Rostock.

Schwerin | Vor dem MV-Gipfel am Freitag (13.00 Uhr) zu den nächsten Schritten in der Corona-Krise im Land fordern Gastgewerbe und der Tourismus konkrete Perspektiven. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) verlangte zudem Klarheit über Wirtschaftshilfen und Öffnungsperspektiven. „Die Wirtschaftshilfen wurden in dieser Woche angekündigt, jetzt wollen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.