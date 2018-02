Fußball : MV-Innenminister reagiert zurückhaltend auf Fußball-Urteil

von dpa

21. Februar 2018, 14:03 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat zurückhaltend auf das Urteil des Bremer Oberverwaltungsgerichts zur Beteiligung des Profifußballs an Einsatzkosten der Polizei reagiert. Eine solche Beteiligung wirke der Gewalt im Fußball und der damit einhergehenden hohen Belastung der Polizei durch Fußballspiele nicht entgegen, sagte Caffier am Mittwoch in Schwerin. «Ich habe immer betont, dass nach dem Gleichheitsgrundsatz eine solche Regelung jeden Verein und jede Sportveranstaltung im Land, ob beim Fußball, Radrennen oder Marathon treffen würde, bei der die Polizei zum Einsatz kommt.» Das könne nicht das Ergebnis und erst recht nicht Ziel sein. Das Ministerium werde den weiteren Verlauf genau verfolgen. Ziel sollte ein einheitliches Vorgehen aller Länder sein, so Caffier. Die Deutsche Fußball Liga hat angekündigt, gegen das Bremer Urteil Revision einzulegen.