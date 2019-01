Mittelstand : MV-Mittelstand weniger optimistisch als in anderen Regionen

Der Mittelstand im Nordosten ist einer Studie zufolge weniger zufrieden als in den meisten anderen Regionen Deutschlands, will weniger investieren und auch weniger neue Jobs schaffen. Im regelmäßig erscheinenden «Mittelstandsbarometer» des Beratungsunternehmens Ernst & Young gaben 52 Prozent der befragten Betriebe in MV an, mit ihrer Geschäftslage zufrieden zu sein. Weitere 42 Prozent kreuzten in der Umfrage, deren Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht wurden, «eher zufrieden» an. Nur in Hessen war die Zufriedenheit noch geringer. Am glücklichsten mit ihrer Situation zeigten sich Hamburger Unternehmen: 76 Prozent waren zufrieden, 24 Prozent eher zufrieden.

von dpa

24. Januar 2019, 13:09 Uhr

Auch bei der Einschätzung der Geschäftsprognosen gaben sich die Mittelständler in MV am pessimistischsten: Nur 36 Prozent gingen von einer Verbesserung aus, 56 Prozent von gleichbleibenden Geschäften und acht Prozent von einer Verschlechterung. Auch bei den Investitionsplanungen und der geplanten Schaffung neuer Jobs lag der Nordosten auf dem letzten Platz im Vergleich der Bundesländer. Zehn Prozent der Firmen in MV wollen demnach in diesem Jahr Jobs abbauen - in keinem anderen Bundesland ist der Anteil so groß. Weitere 18 Prozent wollen Beschäftigung aufbauen, 72 Prozent der Firmen ihre Stellen halten. Für die Studie hat «Ernst & Young» nach eigenen Angaben rund 1500 Mittelständler in ganz Deutschland befragt.