Krankheiten : MV prüft Quarantäneregel-Verschärfung für Reiserückkehrer

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung prüft eine Verschärfung der Quarantäneregeln für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten. Wer aus dem Urlaub aus einer solchen Region zurückkommt und eine zweiwöchige Quarantäne vermeiden will, müsste dann zwei negative Corona-Tests vorlegen, sagte Schwesig am Montag in einem Interview mit dem Sender NDR Info am Montag. Nach Worten eines Regierungssprechers in Schwerin wird sich das Kabinett möglicherweise schon an diesem Dienstag mit dem Thema befassen.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Juli 2020, 10:41 Uhr