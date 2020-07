Gesundheit : MV startet Bau von Schutzzaun gegen Schweinepest

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest hat Mecklenburg-Vorpommern damit begonnen, einen Wildschutzzaun an der Grenze zu Polen zu errichten. Die «temporäre Barriere» aus Drahtgeflecht an Metallpfählen wird 1,50 Meter hoch und soll bis Ende 2020 fertiggestellt sein, wie Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Linken (Vorpommern-Greifswald) sagte. Damit sollen Wildschweine an rund 60 Kilometern Landgrenze daran gehindert werden, die für Menschen ungefährliche Tierseuche nach Deutschland einzuschleppen.

Avatar_prignitzer von dpa

13. Juli 2020, 12:47 Uhr