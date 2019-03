Kulturpolitik : MV sucht neue Kulturpolitik: Ministerin will freie Szene

von dpa

02. März 2019, 11:53 Uhr

Die Suche nach einer neuen Kulturpolitik für Mecklenburg-Vorpommern geht weiter: Am Samstag fand in Güstrow die zweite von vier Regionalen Kulturkonferenzen statt, an deren Ende 10 bis 20 kulturpolitische Leitlinien stehen sollen. Sie sollen eine Orientierung für alle Beteiligten sein, in welche Richtung Kulturpolitik in Mecklenburg-Vorpommern künftig laufen wird, sagte Kulturministerin Birgit Hesse (SPD). Sie will demnach die freie Szene in den Mittelpunkt stellen. «Aber auch Einrichtungen in Landes- und kommunaler Trägerschaft sollen in den Blick genommen werden.» Alle Bereiche von Theater über Musik bis zu Welterbe und Heimatpflege sollen sich wiederfinden. Weitere Treffen sind in am 12. März Neubrandenburg und am 28. März in Stralsund geplant.