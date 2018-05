Regierung : «MV-Tag» läutet Feiern zum 800. Stadtjubiläum in Rostock ein

von dpa

08. Mai 2018, 13:16 Uhr

Die Jubiläumsstadt Rostock ist in diesem Jahr Gastgeber für den «Mecklenburg-Vorpommern-Tag». Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte am Dienstag bei der Vorstellung des Programms für das Pfingstwochenende unterhaltsame Bühnenprogramme und eine Vielzahl von Informationsständen an. Das zweitägige Landesfest werde seinem Motto «Vielfalt entdecken im Land zum Leben» garantiert gerecht, zeigte sich Schwesig überzeugt. So werde es vom Marktplatz bis zum Stadthafen sieben Erlebnisbereiche geben, in denen Vereine, Verbände und Initiativen Einblicke in ihre Arbeit geben, aber auch Regierung, Landtag, Kommunen, Partnerregionen, Handwerker und Hilfsorganisationen seien präsent. Der alle zwei Jahre stattfindende «MV-Tag» bildet den Auftakt für die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 800. Stadtgeburtstag der Hansestadt Rostock.