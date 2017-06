Tourismus : MV und Niederösterreich verlängern Tourismus-Kooperation

In den kommenden Jahren solle vor allem an den Bereichen Rad- und Kulturtourismus gearbeitet werden. Beispielsweise werde die Vermarktung eines Radwegs nach Niederösterreich geprüft, hieß es. In der Kooperation neu hinzugekommen seien die Felder Landurlaub und Gesundheitstourismus. In Gesprächen werde derzeit ein Zeitplan für einzelne Projekte erarbeitet.

Deutschland ist nach TMV-Angaben mit rund 800 000 Übernachtungen pro Jahr der wichtigste Auslandsmarkt Niederösterreichs. MV hatte 2016 mit 30,3 Millionen Übernachtungen das beste Ergebnis seiner Landesgeschichte erzielt, rund eine Million davon aus dem Ausland.

Mitteilung des TMV

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:54 Uhr