Schiffbau : MV Werften starten Neuausrichtung und beantragen Kredit

Die Geschäftsführung der MV Werften hat die Betriebsräte über den Start des Programms zur Neuausrichtung des Unternehmens informiert. Ziel sei es, die MV Werften wirtschaftlich zu stabilisieren, teilte ein Werftensprecher am Mittwoch in Wismar mit. Das Unternehmen solle in die Lage versetzt werden, Kreuzfahrtschiffe der Universal Class für 2000 Passagiere unter den neuen Marktgegebenheiten zu bauen. Zu Einzelheiten des neuen Programms und zu Auswirkungen auf die gut 3000 Mitarbeiter machte das Unternehmen keine Angaben.

Avatar_prignitzer von dpa

12. August 2020, 20:52 Uhr