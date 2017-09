Schiffbau : MV Werften: Zweites Flusskreuzfahrtschiff wird übergeben

Wismar (dpa/mv) - Bei den MV Werften in Wismar wird heute mit der «Crystal Mahler» das zweite Flusskreuzfahrtschiff innerhalb weniger Wochen übergeben. Als erstes Schiff war die «Crystal Bach» Anfang August an den Eigentümer, die Reederei Crystal River Cruises, gegangen. Die beiden Schiffe sind die ersten Neubauten seit der Übernahme der Nordic-Werften durch die malaysische Genting-Gruppe 2016. Ende Mai waren in Wismar die beiden baugleichen «Crystal Ravel» und «Crystal Debussy» auf Kiel gelegt worden.