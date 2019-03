Schiffbau : MV-Werftenchef spricht von Erfolgsgeschichte

von dpa

01. März 2019, 12:00 Uhr

Drei Jahre nach der Übernahme der Nordic Yards in Wismar, Rostock und Stralsund hat der Chef von MV-Werften Peter Fetten von einer «einmaligen Erfolgsgeschichte» gesprochen. In beeindruckender Geschwindigkeit sei Personal aufgebaut und in Anlagen investiert worden, sagte Fetten am Freitag auf der Werft in Warnemünde. Bereits vier Schiffe seien abgeliefert worden. Zwischen 2016 bis 2019 sei die Belegschaft von 1400 auf mehr als 2800 Mitarbeiter verdoppelt worden. «Mittelfristig werden über 3000 Menschen auf den drei Werften arbeiten, hinzu kommt eine vergleichbar hohe Zahl an Mitarbeitern von Partnerfirmen.» Wie Fetten sagte, wird derzeit das Investitionsprogramm von mehr als 250 Millionen Euro umgesetzt.