Notfälle : Nach Badeausflug in der Ostsee vermisst: 31-Jährige ist tot

Bereits in der Nacht wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. So suchten neben den Einsatzkräften auch ein Rettungshubschrauber, ein Seenotkreuzer und ein Fährtenhund nach der Vermissten aus Gera. Am Sonntagmittag dann wurde die Leiche der Frau in der Ostsee entdeckt.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 16:52 Uhr