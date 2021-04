Bahn : Nach Blitzeinschlag in Brandenburg: Bahnverkehr läuft wieder

Nachdem ein Blitzeinschlag am Bahnhof Teltow Störungen im Bahnverkehr in Sachsen und Sachsen-Anhalt verursacht hatte, läuft der Verkehr nun wieder.

Teltow | Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag mitteilte, konnten alle Störungen in der Nacht zu Montag behoben werden. Der Blitzeinschlag hatte am Sonntagabend den Angaben zufolge einen Kurzschluss in den Oberleitungen und eine Stellwerksstörung am Bahnhof Teltow in Brandenburg ausgelöst. Von der Störung betroffen waren alle ICE-, EC- und IC-Züg...

