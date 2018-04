Brände : Nach Brand in Wohnhaus: 44-jährige Frau festgenommen

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow mit zwei Toten hat die Polizei eine 44-jährige Frau festgenommen. Sie stehe unter dem Verdacht der Brandstiftung mit Todesfolge, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Inzwischen sei ein Haftbefehl erlassen worden. Zunächst hatte der Sender NDR 1 Radio MV darüber berichtet. Bei dem Brand vom vergangenen Samstag waren der 51-jährige Mieter der Wohnung und sein 48 Jahre alte Bekannter ums Leben gekommen.

von dpa

05. April 2018, 16:39 Uhr

Die Frau war nach dem Brand stark alkoholisiert in dem Flur des Hauses angetroffen worden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Sie habe bislang noch keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge habe die Frau keinen festen Wohnsitz. Sie wohnte in einer Gartenanlage und habe die Männer besucht, um zu feiern. Es gebe noch keine Hinweise auf die genaue Brandursache, das Gutachten stehe noch aus.

Laut Polizei waren 20 Wohnungen in dem Haus zunächst nicht bewohnbar. Mehrere Menschen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.