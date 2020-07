Gesundheit : Nach Corona-Verdacht in Klinik: Zweiter Test negativ

Ein erster Corona-Verdachtsfall bei einer älteren Patientin in der Asklepios-Klinik Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) hat sich nicht bestätigt. Wie Klinik-Geschäftsführer Alexander Groß am Mittwoch sagte, war ein zweiter Corona-Test bei der 90-jährigen Patientin negativ. Zuvor soll ein erster Test bei der Frau positiv verlaufen sein. Nun soll es einen dritten Test bei der Seniorin geben. Auch die Corona-Tests bei den mehr als 30 Mitarbeitern, die sicherheitshalber in häusliche Quarantäne geschickt worden waren, seien bisher alle negativ gewesen. Der Besuchsstopp und andere Vorsichtsmaßnahmen in der Klinik blieben zunächst bestehen, dazu müsse es weitere Absprachen mit dem Gesundheitsamt geben.

Avatar_prignitzer von dpa

29. Juli 2020, 07:56 Uhr