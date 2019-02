Wetter : Nach dem Januarsturm liegen Bäume noch am Ostseestrand

Am Ostseestrand zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz sind die Spuren des Sturms von Anfang Januar deutlich zu sehen. Dutzende Bäume, meist von stattlichem Ausmaß, liegen am Strand. Zudem haben sich an vielen Abschnitten neue Abbrüche gebildet, sagt der für diesen Abschnitt zuständige Revierförster, Stefan Schlüter. Aus sanften Übergängen wurden kleine Steilküsten. «An manchen Stellen haben wir 20 Meter Küste verloren. So oft darf das nicht mehr passieren.»

von dpa

04. Februar 2019, 05:09 Uhr

Neben den umgefallen Bäumen und neuen Abbrüchen ist Plastik das große Problem am Strand. Unmengen davon lagen herum und wurden schon weggeräumt. Entweder sie wurden von der See direkt an den Strand gespült oder waren dort vergraben und wurden freigelegt. In einer ersten Sammelaktion hatten mehr als 300 Freiwillige zehn Kubikmeter Müll gesammelt. Für den 10. Februar ist eine zweite Aktion angesetzt.