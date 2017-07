Extremismus : Nach Freilassung von Terrorverdächtigen: Entscheid erwartet

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern erwartet in Kürze eine Entscheidung darüber, ob drei unter Terrorverdacht stehende Männer wieder in Gewahrsam genommen werden dürfen. Dies prüfe derzeit das Landgericht Rostock, erklärte ein LKA-Sprecher am Freitagmorgen. Die Männer - nach Angaben der Rostocker Polizei zwei Bosnier und ein Deutscher - waren bei einem Anti-Terror-Einsatz am Mittwoch in Güstrow festgesetzt, aber abends überraschend vom Amtsgericht Güstrow freigelassen worden.