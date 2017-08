Prozesse : Nach Geständnis: Urteil im Prozess um Brandserie erwartet

Am Amtsgericht Neubrandenburg wird am Montag (09.00 Uhr) ein Prozess wegen schwerer Brandstiftung fortgesetzt. Der 42-jährige Angeklagte hat gestanden, 2016 aus Ärger zweimal Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg gelegt zu haben, wobei vier Menschen verletzt wurden. Am zweiten Prozesstag sollen eine psychiatrische Gutachterin und Zeugen für eine weitere Brandstiftung gehört werden, die der Angeklagte abstreitet. Am Nachmittag könnten die Plädoyers gehalten und ein Urteil gesprochen werden. Dem 42-Jährigen droht eine mehrjährige Haftstrafe.