Notfälle : Nach Gleis-Attacke: Mehr Bundespolizei an Bahnhöfen

Nach der tödlichen Attacke auf einen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof wird die Bundespolizei auch im Norden verstärkt an Bahnhöfen sichtbar sein. «Wir werden solche Tatbegehung nicht verhindern können, aber wir werden die Präsenz erhöhen», sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion Nord Bodo Kaping am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Treffens in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald). Eine entsprechende Anweisung habe er gerade unterzeichnet. Die Bundespolizisten sollen für die Bürger auf Bahnhöfen ansprechbar sein.

von dpa

01. August 2019, 15:24 Uhr

Der Einsatz werde je nach Verkehrsaufkommen und Notwendigkeit geplant, Einzelheiten aber nicht im Vorfeld bekanntgegeben. In Mecklenburg-Vorpommern könne das unter anderem in Rostock, Stralsund oder auch in Binz der Fall sein. Zu der Direktion gehören 2400 Polizisten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie eine Dienststelle der Bundespolizei See in Cuxhaven (Niedersachsen).

Ein 40 Jahre alter Mann soll am Montag eine ihm unbekannte Frau aus dem Hochtaunuskreis und ihren Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Die Frau konnte sich retten, ihr Sohn wurde vom Zug überrollt und getötet.