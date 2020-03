Krankheiten : Nach Grenzschließung von Polen Staus: Aber keine größeren

Avatar_prignitzer von dpa

15. März 2020, 10:28 Uhr

Nach der Schließung der Grenzen von Polen für Ausländer wegen der Coronakrise kommt es auf deutscher Seite in Brandenburg zu Staus - aber nicht im großen Umfang. «Es gibt keine großen Stauerscheinungen», sagte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei am Sonntag. Der Stau betreffe allerdings auf der Autobahn 12 in Frankfurt (Oder) alle drei Fahrspuren Richtung Polen. In Brandenburg ist außerdem noch der Übergang an der Autobahn 15 bei Forst geöffnet, die kleineren Grenzübergänge können nicht passiert werden. Die Grenzkontrollen für Ausländer, die in der Nacht zum Sonntag begannen, sollen vorerst zehn Tage dauern. Die Brandenburger Landesregierung verhandelt nach eigenen Angaben mit Polen, damit es Ausnahmen für alle im Grenzraum arbeitenden Polen und Deutschen gibt.