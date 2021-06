Brände : Nach Großbrand bei Holzverarbeiter in Loitz: Anklage erhoben

Ein Jahr nach dem Großbrand bei einem Holzverarbeiter in Loitz (Vorpommern-Greifswald) hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fahrlässiger Brandstiftung erhoben.

Loitz | Verantworten muss sich ein 39-jähriger Handwerker, der damals mit Bitumen getränkte Dachpappe auf dem Holzlager unter Hitze „verschweißt“ hatte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag in Stralsund sagte. Der Prozess soll am Amtsgericht Greifswald stattfinden. Diese Arbeiten sollen nach Feierabend zu einem Schwelbrand geführt haben, der sic...

