Metallindustrie : Nach Insolvenzantrag: Regierungsbesuch bei Eisengießerei

In der Eisengießerei Torgelow (EGT) GmbH (Vorpommern-Greifswald) werden heute (10.00 Uhr) Vertreter der Schweriner Landesregierung erwartet. Bei dem Besuch von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) soll es um mögliche Hilfe des Landes für den Betrieb gehen, der am Montag ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt hatte. Die Produktion läuft aber weiter.

Avatar_prignitzer von dpa

16. Juli 2020, 07:52 Uhr