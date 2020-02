Unfälle : Nach Kran-Unglück: Behörden arbeiten an Bergungskonzept

Nach dem Absturz zweier Kräne im Seehafen Rostock wird fieberhaft am Bergungskonzept gearbeitet. Erste Bedingung: 10 000 Liter Schmier- und Kraftstoffe sollen vorher abgesaugt werden.

03. Februar 2020, 14:03 Uhr

Nach dem Unfall mit zwei mobilen Hafenkränen, die am Freitag in Rostock in ein Hafenbecken gestürzt sind, arbeiten Behörden und Kranhersteller weiter am Bergungskonzept. Ein konkreter Hebetermin steht aber noch nicht fest, wie der Sprecher der Stadt Rostock, Ulrich Kunze, am Montag sagte. Das werde noch mehrere Tage dauern. Bei den Kränen handelt es sich um zwei Maschinen des Typs LHM 550, wie ein Sprecher des Kranherstellers, der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH, am Montag sagte. Diese Kräne kosten - je nach Ausstattung - zwischen drei und fünf Millionen Euro, haben ein Gewicht von jeweils rund 440 Tonnen und bis zu 54 Meter Ausladung.

«Unsere Bedingungen sind: Die Bergung soll ohne Umweltgefährdung erfolgen und das betroffene Hafenbecken wieder nutzbar sein», erklärte der Stadtsprecher. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur arbeiten Taucher derzeit an Vorbereitungen, dass alle Betriebs- und Kraftstoffe in den Kränen auch unter Wasser zuerst abgepumpt werden können. Damit würde sich das Gewicht auch etwas verringern. Diese beiden Kräne sollten mit einem Schwerlastschiff exportiert werden.

Beim Sturz waren rund 100 Liter Öl und Diesel ausgetreten, die aber durch Absperrmaßnahmen geborgen werden konnten. Insgesamt sollen 7600 Liter Hydrauliköl und 3000 Liter Dieselkraftstoff in den Tanks der Unglückskräne sein. Taucher hätten bereits überprüft, inwieweit die beiden Maschinen bei dem Absturz beschädigt wurden.

Die Unglücksstelle im Hafenbecken B behindert nicht die Schifffahrt im Überseehafen und auf der Warnow. Darauf haben Sprecher von Wasserschutzpolizei und Hafenamt hingewiesen. Der Unfall hatte sich im Hafenbecken B ereignet, das landeinwärts auf der Seite hinter dem Fährhafen liegt. Es nehme etwa 15 Prozent der Breite des Schifffahrtsweges ein.

Die Kräne liegen nun in etwa elf Metern Tiefe und sollen so schnell wie möglich geborgen werden, hieß es. Der Hersteller will prüfen, ob die Unglückskräne unter Wasser noch einmal teilweise demontiert werden, um das Herausheben zu erleichtern. Ziel sei es, die Kranteile möglichst weiterverwendbar zu bergen, hieß es. Taucher sollen für den jeweiligen Fall die passenden Anschlagspunkte für Seile zum Herausheben finden.

Bei dem Unfall am Freitagabend waren laut Polizei zwei Arbeiter leicht verletzt worden. Die beiden neuen Kräne waren beim Verladen von Bord des unter niederländischer Flagge fahrenden Schwergutschiffs «Jumbo Vision» in das Hafenbecken gefallen. Laut Polizei stand einer der beiden Kräne bereits auf dem Schiff. Als der zweite Kran hinaufgehoben wurde, kam es zu der Havarie, deren Umstände noch genauer aufgeklärt werden sollen. Das Schiff muss im Hafen bleiben. Zur Vorbereitung hat ein Vermessungsschiff eine 3D-Darstellung zur Lage der Kräne im Wasser erstellt.