Verteidigung : Nach Querelen: Reservistenverband mit neuem Vorstand

Der von internen Streitigkeiten gezeichnete Reservistenverband MV hat einen neuen Vorstand. Als neuer Vorsitzender sei der bisherige Chef der Kreisgruppe Mecklenburg-Schwerin, Peter Schur, von der Delegiertenversammlung gewählt worden, berichteten Teilnehmer am Samstag. Als sein Stellvertreter wurde demnach Stefan Timm gewählt, der bislang Schatzmeister des Verbandes war und dessen wegen der Querelen ursprünglich zum Ende des Jahres geplanter Rücktritt nun vom Tisch sei. Darüber hinaus seien fünf weitere Vorstandsposten neu vergeben worden.

von dpa

22. Juni 2019, 18:03 Uhr

Damit hätten sich die demokratischen Kräfte durchgesetzt, sagte ein Teilnehmer. Von 36 möglichen Delegierten seien 22 anwesend gewesen, die für alle neu Gewählten mit großer Mehrheit votiert hätten, hieß es. Aus der Kreisgruppe Vorpommern-Strelitz seien nur wenige Delegierte erschienen. Ein Auftrag der Delegierten an den neuen Vorstand sei es, die zerstrittenen Landesgruppen wieder zusammenzuführen.

Im April war der damalige Vorstand des Verbandes zurückgetreten. Zuvor hatten nach früheren Informationen zahlreiche Mitglieder Anträge auf eine außerordentliche Delegiertenversammlung eingereicht, um den Vorstand abzuwählen. Er war seit seiner Wahl im vergangenen Jahr immer wieder für seine Amtsführung und einen zu laxen Umgang mit rechtsradikalen Umtrieben kritisiert worden.

Der Bundesverband hatte die Rücktritte begrüßt und festgestellt, dass persönliche Streitigkeiten, Befindlichkeiten und Interessen einzelner Akteure seit Jahren eine sachliche Aufarbeitung der Vorwürfe in der Landesgruppe verhindert hätten. Anfang Juni hatten die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder in einer Telefonkonferenz beschlossen, dass die Delegiertenversammlung nicht stattfinden solle, wie aus einem Beschluss des Landesschiedsgerichts hervorgeht. Es hob diese Entscheidung auf und ordnete die Konferenz an.