Kriminalität : Nach Schlägerei in Klinik-Notaufnahme: Angreifer wieder frei

Die Randalierer, die die Notaufnahme der Helios Kliniken Schwerin am Mittwoch vorübergehend lahmgelegt und einen Wachmann verletzt haben, sind wieder auf freiem Fuß. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurden der 31-jährige Mann und die 58-jährige Frau nach der Ausnüchterung wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Das Duo hatte zusammen mit einem Bekannten Wachleute in der Notaufnahme angegriffen, weil sie sich nicht schnell genug behandelt gefühlt haben sollen. Dabei wurde ein Wachmann verletzt, erst mehrere Polizisten konnten die Angreifer stoppen.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Dezember 2019, 09:00 Uhr

Wegen der Schlägerei und des Eindringens in gesperrte Bereiche mussten Patienten weggebracht und die Notaufnahme vorübergehend ganz geschlossen werden. Die 58-Jährige kam mit 1,8 Promille Atemalkohol und der 31-Jährige mit 1,6 Promille in Polizei-Gewahrsam. Ein Haftbefehl wurde nicht beantragt. Gegen alle drei wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Die Klinikleitung hatte sich nach dem Vorfall fassungslos gezeigt. Das Sicherheitskonzept und die Schutzmechanismen in der Zentralen Notaufnahme - wo es drei Wachleute gab - soll überprüft werden.