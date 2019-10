Wahlen : Nach Thüringen-Wahl: Jubel bei den Linken und der AfD in MV

Die Wahl in Thüringen hat zwei Sieger hervorgebracht: Die Linken und die AfD. Die anderen Parteien haben mehr oder weniger verloren. Entsprechend ist die Stimmung bei den Parteien in Schwerin.

von dpa

27. Oktober 2019, 19:35 Uhr

Das Wahlergebnis in Thüringen hat bei den Linken und der AfD in Mecklenburg-Vorpommern für große Zustimmung gesorgt. So sagten die Vorsitzenden der Nordost-Linken, Wenke Brüdgam und Torsten Koplin, dass ihre Partei in Erfurt über die gesamte vergangene Wahlperiode hinweg sehr pragmatisch und glaubwürdig linke Politik für soziale Gerechtigkeit, gute Bildung und erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung gemacht habe. Das Vertrauen zu Ministerpräsident Bodo Ramelow rühre auch daher, dass er mit seinen Regierungspartnern eine demokratische Kultur des Umgangs auf Augenhöhe praktiziert hat.

Für den AfD-Chef von MV, Leif-Erik Holm, ist der Ausgang der Wahl für die Bundesregierung ein weiterer massiver Schlag ins Kontor. «Große Verluste für die CDU und eine einstellige SPD sind klare Zeichen dafür, dass die Bürger von dieser Koalition die Nase voll haben», sagte er. Die AfD sei klarer Gewinner in Thüringen. Er sei gespannt, welche bizarren Koalitionen sich nun zu Gesprächen zusammenfinden werden, um das peinliche Ausgrenzen der AfD fortzusetzen. «Vielleicht kommt es ja nun endlich zu Deutschlands erster CDU-Linken-Regierung. Es wäre zumindest nur ehrlich.»

Dem CDU-Chef von Thüringen, Mike Mohring, fehlte nach Einschätzung seines MV-Kollegen, Vincent Kokert, im Wahlkampf der Rückenwind aus Berlin. Mohring habe einen mustergültigen Wahlkampf hingelegt. Die Strategie, die Menschen vor die Wahl zu stellen, den Ministerpräsidenten oder die AfD zu unterstützen, habe den Linken genutzt. «Die toxische Strategie schadet aber der Demokratie», sagte Kokert. Der Beweis sei in Thüringen erbracht worden. «Die SPD im Osten hat ihren Status als Volkspartei endgültig verloren.»

Für den Generalsekretär der MV-SPD, Julian Barlen, zeigen die drei letzten Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und nun auch in Thüringen, dass sich die Wähler hinter dem amtierenden Regierungschef und dessen Partei versammeln. «Dies sind gute Voraussetzungen für die SPD MV, im Jahr 2021 erfolgreich in die Landtagswahl zu gehen.»

Die Nordost-Grünen zeigten sich enttäuscht. «Wir hatten uns mehr erhofft», sagte die Co-Landesvorsitzende Ulrike Berger. Es sei schade, dass sich die Grünen mit einer guten Regierungsarbeit nicht durchdringen konnten. Sie seien im Wahlkampf, der zwischen Linke und AfD polarisiert hat, untergegangen.