Unfälle : Nach Unfall mit Käse-Lkw: Wieder frei Fahrt auf A20

Ein Unfall eines mit Käse beladenen Lastwagens hat die Autobahn 20 bei Neukloster (Nordwestmecklenburg) stundenlang lang blockiert.

Neukloster | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war die Fahrbahn von Rostock in Richtung Lübeck von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag gesperrt. Autofahrer mussten weite Umwege ein Kauf nehmen. Bei Neukloster war der tonnenschwere Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen, auf den weichen Boden und in einen Graben geraten und auf die Seite gestürzt. D...

