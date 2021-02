Kriminalität : Nach Verfolgungsfahrt: Ermittlung gegen geflohenen Häftling

Der aus Neustrelitz geflohene Häftling, der am Wochenende durch Zufall bei einer Verfolgungsfahrt nahe Rostock ertappt wurde, wird in Kürze wieder nach Neustrelitz gebracht.

Rostock | Gleichzeitig laufen die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und illegalem Autorennen weiter, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Rostock. Der 28-Jährige verbüßt eine Strafe im Jugendgefängnis Neustrelitz und wurde bereits ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.