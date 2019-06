Brände : Nach Waldbrand: Debatte um Löschtechnik für Problemgebiete

Der Waldbrand auf munitionsbelastetem Gebiet in Volzrade bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist unter Kontrolle, hat die Debatte um Spezial-Löschtechnik für ehemalige Militärgebiete im Land aber neu entfacht. Agrarminister Till Backhaus (SPD) sprach sich dafür aus, in der Region gepanzerte Löschfahrzeuge zu stationieren. «Es ist an der Zeit, das durchzusetzen», betonte der Minister am Mittwoch bei einem Besuch in Lübtheen. Fachleute hätten auf früheren Truppenübungsplätzen bis zu 45,5 Tonnen Munition ermittelt. In solchen Gebieten könnten aus Sicherheitsgründen keine herkömmlichen Löschangriffe geführt werden, sagte Backhaus.

von dpa

26. Juni 2019, 13:47 Uhr

Landrat Stefan Sternberg (SPD) hatte am Dienstagabend zwei Löschpanzer aus dem benachbarten Brandenburg an den Brandort beordert und dies mit dem Schutz der heimischen Feuerwehrleute und der umliegenden Ortschaften begründet. Den Angaben zufolge wird dieser Schritt im Innenministerium als überzogen bewertet. Im Vorjahr hatten zwei große Waldbrände in munitionsbelasteten Gebieten des Landkreises schon den Einsatz von Löschpanzern erforderlich gemacht.