Wahlen : Nachdenkliche Parteien nach Umfrage zur Bundestagswahl

Eine Meinungsumfrage in Mecklenburg-Vorpommern zur Bundestagswahl hat die Parteien nachdenklich gestimmt. «Das Umfrageergebnis auf Landesebene ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich die CDU im Land nach der schwierigen Landtagswahl im letzen Jahr erst einmal neu sortieren musste», sagte CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller am Montag in Schwerin.

Die CDU muss der repräsentativen «Nordkurier»-Umfrage (Montag) zufolge am 24. September mit herben Verlusten in MV rechnen. Wenn am Sonntag gewählt würde, käme die Union auf 32 Prozent, vor vier Jahren waren es 42,5 Prozent. Diese Verluste sind laut Umfrage den Zugewinnen der AfD geschuldet, die nach 5,6 Prozent im Jahr 2013 nunmehr auf 22 Prozent käme. Auch die Linke müsste mit einem Minus von 8,5 Prozentpunkten rechnen, sie erhielte nun 13 Prozent. Die SPD würde dagegen um 3,2 Prozentpunkte zulegen und käme auf 21 Prozent.

Waldmüller gab sich dennoch optimistisch, dass die CDU bei der Bundestagswahl stärkste Kraft wird. Deutschland habe sich sehr gut entwickelt seit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) regiere.

Die SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig zeigte sich erfreut über die Umfragewerte für ihre Partei. Bis zur Wahl in zwei Monaten wolle die SPD im Land noch weiter zulegen. «Dazu werden wir einen engagierten Wahlkampf führen.»

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, sagte, bei den Ergebnissen handele es sich um eine Momentaufnahme, die man aber sehr ernst nehme. «Wir müssen in den kommenden Wochen noch deutlicher machen, dass die AfD keine Alternative ist - allenfalls eine unsoziale», sagte sie.

AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm sprach dagegen von einem «großartigen Ergebnis, das der AfD im Wahlkampf über die Landesgrenzen hinaus Auftrieb gibt». Es handele sich um die besten AfD-Werte bundesweit. «Das zeigt, dass unser Kurs im Land richtig ist.»

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 16:35 Uhr