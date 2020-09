Pharma : Nachfrage nach Corona-Tests bringt Centogene durch die Krise

Das Biotech-Unternehmen Centogene hat im ersten Halbjahr dank eines starken Jahresstarts und einer steigenden Nachfrage nach Corona-Tests die Belastungen durch die Virus-Pandemie gerade so ausgleichen können. In den sechs Monaten bis Ende Juni lagen die Umsätze der Rostocker Firma nahezu stabil bei 21,8 Millionen Euro, wie das an der Nasdaq notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Deutliche Erlöseinbußen hinnehmen musste Centogene allerdings im zweiten Quartal, das durch weltweite Lockdowns besonders betroffen war.

Avatar_prignitzer von dpa

23. September 2020, 15:52 Uhr