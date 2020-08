Unfälle : Nacktwanderer stürzt 70 Meter in die Tiefe

Bei einer Nacktwanderung an der Saalekaskade im thüringischen Saale-Orla-Kreis ist ein 76 Jahre alter Mann einen 70 Meter hohen Steilhang abgestürzt. Der Wanderer aus Mecklenburg-Vorpommern kam wenige Meter oberhalb der Saale schwerverletzt zum Liegen, wie die Landeseinsatzzentrale am Samstag auf Anfrage zu dem Vorfall am Freitag mitteilte. 40 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden damit beschäftigt, den Mann aus dem schwer zugänglichen Gelände herauszuholen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich in eine Klinik. Der Mann gehörte zu einer etwa 30-köpfigen Nudisten-Wandergruppe. Die Polizei geht von einem Unfall aus, Fremdverschulden liege nicht vor, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

von dpa

15. August 2020, 13:56 Uhr