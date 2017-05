Fußball : Nächster Abgang: Marcus Hoffmann verlässt Hansa

Der personelle Umbruch beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock geht weiter. Hansa verlängerte den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Marcus Hoffman nicht, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Hoffmann kam im Juli 2015 ablösefrei von Alemannia Aachen und bestritt in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 60 Pflichtspieleinsätze für Hansa. «Marcus hat einen großen Anteil daran, dass wir zweimal in Folge vorzeitig die Klasse halten konnten. Wir haben uns mit Blick auf die neue Spielzeit dennoch dafür entschieden, uns im Abwehrverbund anders auszurichten und wollen gerade auf der Innenverteidiger-Position neue Impulse setzen», sagte Sport-Vorstand René Schneider.