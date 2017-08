Naturschutz : Nationalpark erfreut über Uhu-Ansiedlung

An der Mecklenburgischen Seenplatte hat nach Jahrzehnten wieder ein Uhu-Paar gebrütet und einen Jungvogel aufgezogen. Die nachtaktiven Vögel nutzten einen verlassenen Adlerhorst im Süden des Müritz-Nationalparks, wie die Verwaltung des Nationalparks am Donnerstag in Hohenzieritz mitteilte. Die größte Eulenart Europas sei in Mecklenburg-Vorpommern jährlich mit zwei bis fünf Brutpaaren vertreten, sagte Klaus-Dieter Feige von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern (OAMV). Im Müritz-Nationalpark galt der Uhu als ausgestorben.