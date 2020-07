Natur : Nationalpark fordert Rücksicht von Pilz- und Beerensammlern

Pilz- und Beerensammler dürfen in bestimmten Kernzonen des Müritz-Nationalparks nicht Sammeln gehen. Darauf hat aus aktuellem Anlass das Nationalparkamt in Hohenzieritz (Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwoch hingewiesen. Diese Waldfrüchte bereicherten nicht nur den Speiseplan der Sammler, sondern seien wichtig im Ökosystem des Waldes. So sorgten Pilze in Wechselwirkung mit den Bäumen für einen gesunden Nährstoffaustausch. Im Augenblick seien bereits Blaubeeren und die ersten, gelb leuchtenden Pfifferlinge zu finden, hieß es. Auch erste Sammler seien bereits unterwegs.

Avatar_prignitzer von dpa

22. Juli 2020, 08:19 Uhr