Tourismus : Natur-Infozentrum Müritzeum öffnet wieder

Nach zwei Monaten Schließung wegen der Corona-Krise öffnet die besucherstärkste Einrichtung an der Mecklenburgischen Seenplatte - das Müritzeum in Waren an der Müritz - wieder. Wie eine Sprecherin des Müritzeums am Freitag erklärte, sind die Türen und die Außenanlagen des Natur-Erlebniszentrums ab 14. Mai wieder für Gäste offen. Da die weitaus größte Besuchergruppe aber Touristen sind, werde die Einrichtung zunächst nur an vier Tagen - von Donnerstag bis Sonntag - zugänglich sein. Ab Ende Mai, wenn wieder Touristen in den Nordosten kommen dürfen, soll der Besucherbetrieb wieder täglich laufen. Das Müritzeum hatte wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März geschlossen.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Mai 2020, 08:56 Uhr

Das Natur-Infozentrum ist ein in den Herrensee hineinragender Rundbau, in dem Gäste die Natur- und Pflanzenwelt der Seenplatte erleben können. Dazu gehört eine große Aquarienlandschaft mit heimischen Süßwasserfischen. Höhepunkt ist ein sieben Meter hohes Maränenschwarm-Becken. Auf dem Dach brüten Lachmöwen. Außerdem werden viele Besuchermagnete der Seenplatte vorgestellt, darunter der Müritz-Nationalpark. Jährlich werden rund 150 000 Gäste gezählt.