Film : Naturfilmpreise 2020 für Dokus über Klimawandel und Wolga

Die von dem Berliner Filmemacher Henry M. Mix produzierten Dokumentarfilme «Auf dünnem Eis» und «Im Reich der Wolga» sind die Gewinner des Deutschen Naturfilmpreises 2020. Die beiden mit jeweils 10 000 Euro dotierten Auszeichnungen wurden am Sonntagabend beim Deutschen Naturfilmfestival in Wieck auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in den Hauptkategorien «Mensch und Natur» und «Wildnis Natur» vergeben, wie der Veranstalter, die Deutsche Naturfilmstiftung, berichtete. Das Festival wurde wegen der Corona-Pandemie online ausgetragen. Die Stiftung verleiht den Naturfilmpreis seit 2008.

11. Oktober 2020, 20:11 Uhr