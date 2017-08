Umwelt : Naturschutzbund beendet Segeltour zum Schutz der Meere

Nach einem zehntägigen Segeltörn durch Ost- und Nordsee will der Naturschutzbund (Nabu) heute in Hamburg eine Bilanz seiner Beobachtungen vorstellen. Mit an Bord des Traditionssegelschiffes «Ryvar» waren Wissenschaftler von der Hochschule Magdeburg-Stendal und ein Team des Instituts für technische und angewandte Physik aus Oldenburg (ITAP). Die Forscher wollten neue Erkenntnisse zu Plastikmüll im Meer, Unterwasserlärm und Schiffsemissionen gewinnen.