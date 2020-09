Kriminalität : Nawalny: Altmaier sieht Sanktionen gegen Russland skeptisch

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Wirksamkeit von Sanktionen gegen Staaten wie Russland grundsätzlich in Frage gestellt. Der CDU-Politiker verurteilte die Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalny am Montagabend scharf. «Das war ein feiger Mordanschlag an einem russischen Bürger in Russland - mit Materialien, die man nicht im Supermarkt kaufen kann. Das muss aufgeklärt werden», sagte Altmaier in der ARD-Sendung «hart aber fair». Geschehe dies nicht, müssten sich der Westen und die EU mit der Antwort darauf befassen.

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2020, 05:36 Uhr