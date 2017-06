Immobilien : Nazi-Seebad in Bauphase: Prora-Zentrum zeigt Fotografien

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Einen Einblick in die Baugeschichte der als Nazi-Seebad geplanten Anlage in Prora auf der Insel Rügen gibt eine neue Ausstellung im Prora-Zentrum. Die Ausstellung, die heute eröffnet wurde, zeigt Aufnahmen der Fotografen Hugo Schmölz und Karl Hugo Schmölz aus den Jahren 1935-1938. Unter den Aufnahmen befänden sich sowohl Entwurfs- und Modellaufnahmen als auch detaillierte Dokumentationen des Bauprozesses, wie das Prora-Zentrum mitteilte. Da ein Teil der Planungs- und Bauunterlagen im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, seien die erstmals in Prora ausgestellten Fotografien eine bedeutsame Quelle der Baugeschichte der Anlage.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 15:15 Uhr