Wetter : Nebel und Regen am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern

Am Mittwoch ist in Mecklenburg-Vorpommern mit dichter Bewölkung und zeitweise leichtem Regen zu rechnen. Die Regenwolken ziehen am Nachmittag allmählich über die Ostsee ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Abend kann es in Vorpommern noch örtlich regnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 5 und 8 Grad Celsius. Der Wind weht nur schwach.

Avatar_prignitzer von dpa

20. November 2019, 07:18 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Örtlich kann es leicht regnen - vielerorts bleibt es aber niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 2 und 6 Grad.