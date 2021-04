Gesundheit : Negativer Corona-Test fürs Shoppen im Nordosten nötig

Corona-Tests sollen etwa Öffnungen von Geschäften absichern. Wer im Nordosten shoppen gehen will, braucht von Dienstag an einen negativen Test. In einer Region gilt dies erst später.

Schwerin | Von diesem Dienstag an wird die Corona-Testpflicht in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ausgeweitet. Wer dann etwa shoppen gehen will, braucht einen negativen Corona-Test. In der Hansestadt Rostock tritt diese Regelung laut Landesregierung erst zum kommenden Samstag in Kraft, weil die Corona-Infektionszahlen dort geringer sind. Das gilt auch für k...

