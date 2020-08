Kriminalität : Neubrandenburg: Mindestens 60 Autos zerkratzt und beschädigt

Unbekannte haben in Neubrandenburg nach ersten Erkenntnissen mindestens 60 Autos beschädigt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, sind private Autos sowie Fahrzeuge von mehreren Autohäusern im Süden und im Osten Neubrandenburgs betroffen. Die Vorfälle sollen sich in der Nacht zu Montag ereignet haben. Der Schaden sei schwer zu schätzen. Die Polizei rechnet mit mehreren Zehntausend Euro, die Aufnahme sei aber noch nicht abgeschlossen.

Avatar_prignitzer von dpa

17. August 2020, 19:54 Uhr