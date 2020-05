Kommunen : Neubrandenburg: Rund zehn Millionen Euro eingebüßt

Die Stadt Neubrandenburg - drittgrößte Kommune in Mecklenburg-Vorpommern - rechnet derzeit mit einem Minus von rund zehn Millionen Euro wegen der Corona-Krise. Die Mindereinnahmen sind voraussichtlich so groß, dass man mit dem Land wegen der Haushaltskonsolidierung für 2020 neu verhandeln müsse, sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Dienstag am Rande eines Pressegesprächs in Neubrandenburg. Vor einem Monat hatte die Stadt noch mit einer Million Euro Mindereinnahmen gerechnet. Das Land habe schon «Bereitschaft signalisiert.»

Avatar_prignitzer von dpa

19. Mai 2020, 14:15 Uhr

Die geringeren Einnahmen kommen durch weniger Steuern als geplant sowie Verluste bei Tochterfirmen wie Gewerbemietausfälle bei der Wohnungsgesellschaft und abgesagte Konzerte und Tagungen bei der Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH zustande.

Die 65 000-Einwohner-Stadt hatte wegen der Altschulden von rund 96 Millionen Euro, wie andere Kommunen, vor Jahren eine Vereinbarung zur Konsolidierung des Haushalts mit dem Land geschlossen. Demnach wollte das Land 27 Millionen Euro Hilfe in Etappen geben.

Laut Plan sollte durch strikten Sparkurs und die zuletzt hohen Steuereinnahmen der Schuldenberg schon bis 2022, statt wie anfangs gedacht bis 2027, abgetragen sein. Das Konsolidierungskonzept setzt dem Spielraum der Stadt bei Finanzen enge Grenzen seit 2016.